Matheus Menezes, de 25 anos, advogado goiano com nanismo que denunciou ter sofrido discriminação durante um Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para delegado substituto da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), desabafou em entrevista à TV Anhanguera e disse que denunciou pois decidiu dar voz às pessoas com deficiência. O concurseiro havia sido aprovado nas etapas anteriores do concurso, mas mesmo apresentando laudo médico de adaptação, os avaliadores da banca ‘ignoraram’ o documento.\nEu decidi dar voz as pessoas com deficiência, por isso que eu publiquei essas coisas, porque muitos PcD’s são discriminados diariamente e muitos deles ficam calados. Só a gente sabe o que a gente passa”, disse.\nPor meio de nota enviada ao JORNAL neste sábado (7), a Fundação Getúlio Vargas informou que “o Edital de Convocação para os Exames Biofísicos, publicado em 09/01/2026, previu expressamente que não haveria adaptação dessa etapa às condições individuais dos candidatos”.