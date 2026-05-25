Matheus Menezes Matos, de 25 anos, advogado com nanismo, tenta ser aprovado no concurso para delegado (Reprodução / Matheus Matos)\nO advogado goiano com nanismo, Matheus Menezes Matos, de 25 anos, foi reprovado novamente em uma fase do Teste de Aptidão Física (TAF) para o concurso à vaga de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Em um comunicado divulgado neste mês pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame, o candidato aparece como “inapto” nos exames biofísicos e biomédicos.\nCoube recurso na decisão até a última quarta-feira (20), mas O POPULAR não conseguiu confirmar com o candidato e com a advogada dele se recorreram. A reportagem pediu uma nota à FGV sobre os motivos da reprovação, mas não teve retorno até o momento. Em nota anterior, a fundação informou que o edital de convocação para os exames biofísicos "previu expressamente que não haveria adaptação dessa etapa às condições individuais dos candidatos" (leia na íntegra ao final da matéria).