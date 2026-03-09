O advogado Matheus Menezes, de 25 anos, afirma que pediu adaptação no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), mas teve o pedido ignorado e acabou eliminado na etapa. O candidato, que tem nanismo, diz ter sido vítima de discriminação.\nEm nota, a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que os exames biofísicos do concurso seguiram as regras previstas no edital e que não havia previsão de adaptação da etapa às condições individuais dos candidatos (leia a nota completa abaixo).\nJá a Polícia Civil de Minas Gerais informou em nota que o candidato foi aprovado nas provas objetiva, discursiva, oral e nos exames biomédicos, mas foi considerado inapto na etapa dos exames biofísicos.\nMatheus já havia sido aprovado nas provas objetiva, discursiva e oral, além dos exames biomédicos do concurso. Segundo ele, o problema ocorreu na fase dos exames biofísicos, que avaliam a aptidão física dos candidatos.