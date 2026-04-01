A advogada Tatiane Meireles, que está presa, suspeita de agiotagem e tortura contra os devedores em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), foi suspensa pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pelo prazo de 90 dias para resguardar a dignidade da advocacia. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Tatiane Meireles até a última atualização desta matéria.\nEm nota enviada ao POPULAR, a OAB Goiás disse que o caso envolvendo a advogada está sob análise do Tribunal de Ética e Disciplina, órgão responsável por apurar questões relacionadas à conduta ética no exercício da advocacia (leia a nota na íntegra ao fim da matéria).\nDiscussão em bar termina com jovem morto a facadas no Tocantins\nMenina que morreu com suspeita de envenenamento: irmão está internado e gatos mortos foram recolhidos para exames