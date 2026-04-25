A advogada, Áricka Rosália Alves Cunha, presa por um delegado após reclamar nas redes sociais do arquivamento de um boletim de ocorrência, desabafou ao g1 nesta sexta-feira (24). “Espero que ele seja severamente punido”, afirmou. O delegado Christian Zilmon Mata dos Santos foi transferido de Cocalzinho de Goiás para Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, após a prisão da advogada.\nO g1 tentou contato com o delegado Christian, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA advogada foi presa na quarta-feira (15) e solta horas depois, mediante o pagamento de uma fiança de R$ 10 mil. O delegado Christian afirmou na sexta-feira (17) que ela foi autuada por desacato, mas que também cometeu os crimes de difamação e desobediência.\nÁricka contou que chegou a sair da cidade após a suspeita de que o delegado estava monitorando a casa dela com drones.