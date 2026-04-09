Carolina Câmara disse chegar ensanguentada no Instituto Médico Legal (Arquivo pessoal / Carolina Câmara)\nA advogada Carolina Câmara Carvalho Bandeira, de 28 anos, usou as redes sociais na quarta-feira (8) para expor fotos de episódios de violência doméstica que diz ter sofrido do então companheiro na época, de 27, em Goiânia. Ela afirmou que “desistiu do sistema” após 13 denúncias e que chegou a pedir a retirada da medida protetiva por viver um “terror psicológico” diante dos frequentes descumprimentos sem qualquer consequência ao suspeito. “Precisava levar a público pra que algo fosse feito”, declarou na publicação.\nEu ouvi dentro da delegacia que ele ia me matar. Ouvi que precisava ‘levar a público’ pra que algo fosse feito. Hoje eu entendo por que tantas mulheres morrem. Não é falta de denúncia. Não é falta de prova. Não é falta de coragem. É um sistema que falha”, desabafou.