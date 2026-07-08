Os adolescentes de 12, 14 e 17 anos, que foram resgatados, comiam e faziam as fezes no mesmo quarto em que dormiam com um bebê, segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os irmãos foram resgatados no bairro Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.\nOs pais das crianças foram presos em flagrante, segundo a Polícia Civil. Como os nomes deles não foram divulgados, o g1 não conseguiu localizar as defesas.\nO resgate aconteceu na segunda-feira (6), após uma denúncia anônima. Ao g1, o inspetor da GCM, Milton Sobral, contou que quando chegou ao local indicado na denúncia, precisou arrombar a porta da casa e foi aí que encontrou os adolescentes, um deles, de 14 anos, em aparente estado de desnutrição, e o bebê.\nO guarda descreveu que a situação precária do cômodo em que os menores estavam, que, segundo ele, não tinha janelas ou banheiro.