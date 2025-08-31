O adolescente de 15 anos, suspeito de matar o irmão durante uma discussão em Guaraí, foi apreendido no trevo entre Tupirama e Pedro Afonso. O jovem teria esfaqueado o irmão no peito após em desentendimento sobre a divisão de um quarto da casa onde haviam de mudado.\nA Polícia Civil informou que neste sábado (30), os militares apreenderam o jovem durante o cumprimento de um mandado de busca. O adolescente segue recolhido à disposição da Justiça. Ele é suspeito de ato infracional análogo ao crime de homicídio contra o próprio irmão de 18 anos.\nSegundo a Secretaria de Segurança Pública, na manhã deste domingo (31), uma equipe da Secretaria de Cidadania e Justiça realizou a transferência dele para um local adequado em Palmas.\nA investigação do caso é realizada pela 4° Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV).