Advogado é encontrado morto em casa na cidade de Gurupi (Reprodução)\nA adolescente de 17 anos apontada pela polícia como suspeita de matar o próprio pai, o advogado Joselito de Carvalho Ferreira, de 48 anos, se apresentou à Polícia Civil acompanhada do advogado e de um representante legal. O crime aconteceu em Gurupi, no sul do Tocantins.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que ela se apresentou na 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Gurupi na terça-feira (2). Foi cumprido o mandado de internação e a adolescente foi entregue à custódia do Sistema Socioeducativo do Tocantins. A investigação segue sob sigilo por envolver menor de idade.\nO crime aconteceu no dia 21 de novembro, em uma casa no setor Nova Fronteira. Segundo as investigações, Joselito foi morto com golpes de faca no pescoço. O corpo dele foi encontrado no quintal da residência, em uma poça de sangue.