-VÍDEO: Adolescente encontrada em casa trancada (1.3454207)\nA Polícia Civil confirmou que a adolescente de 13 anos, que estava desaparecida em Anápolis, a 55 km de Goiânia, foi encontrada na tarde desta quarta-feira (9). Segundo a polícia, ela estava em Anápolis junto com o suspeito de 19 anos. O homem foi preso em flagrante no local em que estava trabalhando e, a princípio, vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nDe acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado junto com a adolescente e, a princípio, deve responder pelos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado.\nApós diversas diligências, foi possível identificar o homem, de 19 anos, que teria convencido a menor a fugir de casa. Ele foi preso no local em que estava trabalhando, e indicou a casa abandonada onde a menor estava escondida”, disse a corporação.