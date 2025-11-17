O adolescente de 14 anos que morreu afogado enquanto nadava no Rio Tocantins, em Peixe, foi identificado como Kadmiel Barros Marinho. O jovem era jogador de futebol do Esporte Clube Castelo de Gurupi. Nas redes sociais, o time publicou uma nota de pesar lamentando a morte do atleta.\nVeja reportagem no Bom Dia Tocantins: Peixe registra duas mortes por afogamento; vítimas tinham 14 e 19 anos\nKadmiel era um garoto superdedicado nas suas atividades e fazia parte da equipe Sub-14 do Esporte Clube Castelo. Kadmiel estava disputando a Copa Sul Sub-13 de 2024 pela nossa equipe. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos neste momento tão difícil"\nProfessor morre após carro cair de ponte e afundar em rio\nNova ponte sobre o Rio Araguaia: entenda prazos, mudanças e impactos\n'Em cara de homem não se batia', ameaçou policial civil aposentado antes de matar idoso, disse testemunha à PM