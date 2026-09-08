Sede da DPCA, em Anápolis ()\nA adolescente de 13 anos, que desapareceu após deixar uma carta para a família, conheceu um homem pela plataforma Discord, contaram os amigos à família. Ela desapareceu na madrugada de domingo (6), em Anápolis, no centro goiano, deixando uma carta de despedida aos familiares. O JTO não conseguiu informações sobre o homem que a adolescente cita na carta (veja a carta na íntegra ao final da matéria).\nAo JTO, Geovana Santos, tia da adolescente, informou que a sobrinha continua desaparecida. Ela destacou que, até o momento, a jovem não acessou nenhuma rede social e que seu celular permanece desligado. Ainda segundo Geovana, amigas da adolescente relataram que o homem de 28 anos, planejava levá-la para morar no Canadá. As colegas também mencionaram que a menina chegou a enviar o endereço de onde morava para o ele.