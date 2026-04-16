Uma adolescente de 16 anos pediu socorro em bilhete enviado à colega, revelando ter sido agredida pelo pai em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. No bilhete, a vítima fala que o pai a agrediu e a enforcou. "Meu pescoço está vermelho", escreveu a adolescente (veja acima).
O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar de Aparecida na terça-feira (14). Em entrevista para a TV Anhanguera, a conselheira tutelar Élita Arantes contou que a colega da vítima apresentou o bilhete à escola onde as duas estudam.
A conselheira contou que a instituição de ensino notificou o Conselho Tutelar, após tomar conhecimento do fato. O nome do suspeito não foi divulgado e, por isso, o g1 não obteve o contato com a defesa dele para um posicionamento.