Adolescente de 15 anos morre após acidente na BR-060, em Goiás (Arquivo pessoal/Deyva Alves e Reprodução/PRF)\nUma adolescente de 15 anos morreu após um acidente na BR-060, em Anápolis, região central de Goiás, ao voltar de uma viagem para passar o Natal na casa da cunhada (veja o vídeo acima). Segundo familiares, Vanderleia Braga Silva estava na garupa da moto do marido, Francisco Darcirlei Silva de Oliveira, de 36 anos, e não resistiu aos ferimentos.\nDe acordo com as informações, Francisco teve lesões graves e está internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Segundo a família, ele fraturou o crânio e a clavícula.\nO acidente aconteceu na última sexta-feira (27) e envolveu a moto do casal e um caminhão. De acordo com informações a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram lateralmente no km 97 da rodovia. O motorista da carreta, de 28 anos, não se feriu.