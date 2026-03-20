-Acidente morte adolescente (1.3388599)\nUm adolescente de 14 anos morreu após um acidente entre moto e caminhonete na TO-374, em Lagoa da Confusão. Por causa da batida, uma mulher de 19 anos, que estava na motocicleta junto com o jovem, ficou gravemente ferida e foi levada para o hospital. Segundo a Polícia Militar, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.\nO nome do motorista não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nO acidente aconteceu nesta quinta-feira (19). Quando os militares chegaram ao local, uma equipe do hospital de Lagoa da Confusão já havia atendido as vítimas. O adolescente de 14 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele ainda não foi identificado.\nConforme a PM, uma caminhonete branca teria fugido do local do acidente em direção a Cristalândia. Posteriormente, testemunhas informaram aos policiais que um veículo com avarias estava em uma pousada na região.