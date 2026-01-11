Um adolescente de 17 anos morreu após ser atingido por tiros enquanto estava em um estabelecimento comercial na região sul de Palmas. Segundo a Polícia Militar (PM), outro homem, de 29 anos, foi baleado e levado à ao hospital. Os nomes não foram informados.\nO crime aconteceu na madrugada deste domingo (11), por volta da 1h, no setor Taquari. A vítima foi identificada como Wellington Gabriel Ferreira Moraes, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).\nConforme os militares, o adolescente morreu no local e a outra vítima foi socorrida por populares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul. O nome dele não foi informado, por isso o JTo não conseguiu atualização sobre o estado de saúde.\nA área foi isolada pela PM. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito do adolescente.