Uma adolescente de 14 anos morreu e dois homens ficaram feridos após dois carros colidirem de frente na TO-080, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. A adolescente foi identificada como Wendy Karolainy Costa Fernandes da Rocha, conforme a Secretaria da Segurança Pública.\nO acidente aconteceu por volta das 4h50 da madrugada deste sábado (18), no km 11 da rodovia. Segundo informações da Polícia Militar, em um dos carros estavam um homem de 47 anos e a adolescente. Eles ficaram presos nas ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros.\nA jovem morreu no local e o motorista foi levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP). Conforme os militares, o condutor do segundo carro, um homem de 25 anos, também foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, em Palmas.\nApós atendimento na UPA, ele foi liberado por não apresentar ferimentos graves. A equipe médica relatou para a PM que o homem apresentava sinais de embriaguez. A polícia realizou buscas, mas ele não foi localizado.