Um adolescente de 13 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica ao pular o muro da casa de uma vizinha para buscar uma bola de futebol que havia caído no quintal. O garoto brincava com o irmão e um amigo quando decidiu entrar no terreno para recuperar a bola, mas acabou encostando em uma cerca elétrica improvisada ligada diretamente à rede de energia da residência, segundo apuração da TV Anhanguera. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. O caso aconteceu em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás, e é investigado pela Polícia Civil.\nSegundo informações divulgadas pela TV Anhanguera, Pedro Henrique Cardoso brincava de bola com o irmão e um amigo quando a bola caiu no quintal da vizinha. O adolescente então decidiu pular o muro para recuperar o objeto, mas demorou a voltar, o que chamou a atenção do irmão.