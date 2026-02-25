O adolescente Isaac Santiago Lima, de 15 anos, morreu afogado no Rio Paranaíba, na divisa entre Itumbiara, no sul do estado, e Araporã, em Minas Gerais. O acidente aconteceu no dia do aniversário de Isaac e, segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava brincando com amigos no rio quando se afogou.\nDe acordo com os bombeiros, o adolescente e outros dois amigos, também menores, estavam no rio quando o jovem começou a afundar. O corpo de Isaac foi localizado depois de uma hora e não havia mais possibilidade de reanimação, segundo os bombeiros. Ele estava a cerca de 12 metros de profundidade e a 20 metros da margem do rio.\nIsaac Santiago completou 15 anos nesta terça-feira (24) e estava matriculado no 1° ano de um curso técnico no Instituto Federal de Goiás (IFG) de Itumbiara. Pelas redes sociais, o IFG prestou uma homenagem ao jovem e prestou solidariedade aos familiares e amigos.