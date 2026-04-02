Um adolescente de 14 anos foi agredido com socos no rosto dentro de uma sala de aula no Centro de Ensino Médio Antônio Póvoa, em Dianópolis, no sudeste do estado. O caso, registrado na segunda-feira (30), ocorreu durante o horário escolar e teria sido motivado por bullying.\nA gravidade da lesão na pálpebra inferior esquerda fez com que o jovem precisasse de quatro pontos no ferimento e apresentasse dificuldades para enxergar.\nA família denunciou o caso à Polícia Civil, relatando que o jovem sofreu tapas na cabeça e, em seguida, os golpes no rosto desferidos por um colega. De acordo com a ficha de atendimento de urgência do hospital local, à qual a reportagem do g1 teve acesso, o estudante apresentava edema, hematoma e "sangramento ativo".\nInvestigação e assistência escolar\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o episódio está sob investigação, em segredo de Justiça, pela 10ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV - Dianópolis).