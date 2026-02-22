-VÍDEO: Adolescente grava pedido de socorro após padrasto ameaçar a mãe em Goiânia; áudio (1.3377356)\nUm áudio divulgado pela Polícia Militar revela momentos de pânico vividos por uma jovem ao presenciar a mãe ser ameaçada pelo padrasto com uma faca. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (20), no Conjunto Vera Cruz II, região oeste de Goiânia. O registro, que mostra o desespero da filha ao pedir ajuda, auxiliou na prisão em flagrante do homem de 45 anos, que também destruiu parte da residência da família.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não pôde localizar a defesa para posicionamento.\nA Polícia Militar foi acionada pela adolescente, que relatou que o homem estava destruindo a residência e ameaçando a mãe dela. Em vídeo divulgado pela PM, é possível ver o imóvel parcialmente depredado e diversos objetos espalhados pelo chão e o desespero da jovem.