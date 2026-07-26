Alice Dias de Oliveira, que desapareceu na França (Arquivo pessoal/Ana Flávia Dias de Oliveira)\nA adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, está desaparecida na França desde a última quarta-feira (22), após sair de um estágio. Segundo a família, o último contato feito por Alice foi quando enviou uma mensagem para a mãe informando que estava deixando o trabalho para voltar para casa, na Região Metropolitana de Paris. Porém, a adolescente não retornou e não foi mais vista. As informações foram apuradas pelo jornal O POPULAR junto à Ana Flávia Dias de Oliveira, irmã mais velha de Alice.\nO caso está sendo investigado pela polícia francesa. Ana Flávia informou que esteve na delegacia, mas os investigadores disseram que novas informações sobre a apuração só deverão ser repassadas nesta segunda-feira (27).