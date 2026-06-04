O adolescente de 17 anos que foi espancado por um lutador em um bairro nobre de Goiânia disse que sente muitas dores e não está conseguindo dormir desde que o caso aconteceu. Rafael Gomes Pereira, de 43 anos, foi preso em flagrante após as agressões, mas foi solto com o cumprimento de medidas cautelares.\nEstá doendo muito ainda, estou à base de remédio e, além de fisicamente, mentalmente... Eu não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo raciocinar muito, está muito difícil”, disse o menino em um vídeo enviado pela mãe ao g1.\nO g1 não localizou a defesa do lutador até a última atualização desta reportagem.\nAs agressões aconteceram na quadra da Praça das Artes, no Jardim Goiás, no dia 29 de maio. Segundo Vivian Cunha, mãe do adolescente, ele e outros amigos estavam jogando uma partida de futebol quando Rafael teria perguntado por que o menino estava olhando para ele e começado as agressões em seguida.