Um adolescente de 15 anos é suspeito de esfaquear e matar o padrasto para defender a mãe durante uma briga dentro de uma casa, em Porto Nacional, na região central do estado. A Polícia Militar (PM) informou ter sido acionada para atender uma denúncia de violência doméstica no local.\nO caso aconteceu na noite desta terça-feira (7) no Jardim Municipal, e o padastro foi identificada como Leandro da Silva Monteiro, 28 anos.\nOs militares encontraram o homem sem vida dentro da residência, e segundo informações repassadas pela polícia, a mãe do adolescente relatou que o homem tentou agredí-la durante uma discussão. A mulher teria trocado de cômodo da casa e ao retornar encontrou o homem caído no chão com um ferimento no abdômen.\nPaciente com câncer consegue exame para avaliar evolução da doença, mas ainda espera acesso a remédio fora do SUS