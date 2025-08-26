Um jovem de 18 anos morreu após ser esfaqueado no peito em Guaraí, região central do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o irmão da vítima, um adolescente de 15 anos.\nO caso foi registrado nesta segunda-feira (25). Os militares foram chamados ao Hospital Regional de Guaraí, onde a equipe médica informou sobre a morte do jovem.\nSegundo a PM, o padrasto da vítima informou que o jovem havia sido esfaqueado pelo irmão durante uma discussão. A vítima foi socorrida por moradores e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.\nHomem é condenado a mais de 17 anos de prisão por assassinato e corrupção de menor\nBombeiros quebram porta de vidro para resgatar clientes trancados dentro de farmácia em Palmas\nHomem morre atropelado por carro enquanto empurrava moto em rodovia\nA polícia informou que o adolescente infrator fugiu do local após o crime. Os militares realizaram patrulhamento na área, mas não conseguiram localizá-lo.