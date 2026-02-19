Uma adolescente de 15 anos é suspeita de matar o padrasto, Ailson Longuinho Ribeiro, de 38 anos, na noite desta quarta-feira (18), em Novo Jardim, na região sudeste do estado. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a jovem teria agido para defender a mãe, Rosilene Alves de Santana, de 43 anos, que estava sendo atacada pelo companheiro com uma motosserra.\nO crime aconteceu por volta das 19h30, em uma residência no bairro Albuquerque 2. De acordo com o relato de testemunhas e da própria mãe da adolescente à Polícia Civil, Ailson tentou agredir a companheira utilizando a ferramenta e chegou a quebrar o celular dela. Ao presenciar a cena, a jovem esfaqueou o padrasto.\nGuarda Metropolitana afasta três agentes por suspeita de omissão em caso de violência sexual em Palmas\nTocantins registrou 731 vítimas de estupro de vulnerável em 2025, aponta SSP