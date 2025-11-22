Caso foi descoberto após a adolescente de 16 anos conseguir escapar e ligar para o pai (Reprodução / TV Anhanguera)\nUma adolescente de 16 anos foi resgatada de uma casa no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, após ficar dois anos em cárcere privado e ser torturada. A mãe da garota e o padrasto são suspeitos dos crimes. Até o fechamento desta edição, eles eram procurados pela Polícia Militar (PM).\nO caso foi descoberto pela Polícia Civil nesta sexta-feira (21) após a garota conseguir escapar e ligar para o pai, que mora em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF).\nÀ TV Anhanguera, a Polícia Civil informou que a adolescente disse que desde que veio morar na capital, há dois anos, com a mãe, ela era mantida nos fundos da casa, numa área de lavanderia, e era privada de alimentação. Nas imagens da emissora, a garota aparece com peso incompatível com a idade, apresentando magreza e sinais de desnutrição.