Um adolescente de 16 anos e um homem de 21 anos foram executados com pés e mãos amarrados em Mineiros, no sudoeste de Goiás, informou a Polícia Militar. Dois homens foram presos em Santa Rita do Araguaia, suspeitos de tortura, homicídio e tráfico de drogas.
O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (17), no Setor Manoel Abraão. As duas vítimas foram encontradas próximas ao córrego São João, segundo o Corpo de Bombeiros.
O capitão Antonísio Nunes contou ao g1 que os suspeitos foram presos em flagrante na noite do mesmo dia do crime.