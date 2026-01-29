Uma adolescente de 17 anos foi assassinada a tiros em uma distribuidora na região sul de Palmas. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu após uma discussão e os suspeitos são um casal.\nO caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (28), no Jardim Aureny IV. O nome da vítima e dos suspeitos não foi informado. O JTo não conseguiu contatar os parentes da adolescente.\nTestemunhas informaram aos militares que a vítima estava no estabelecimento comercial quando um casal se aproximou e sentou-se em uma mesa próxima. A vítima e o casal tiveram uma discussão, e a mulher suspeita efetuou um disparo de tiro contra a adolescente.\nAcusado de matar ex-companheira e enterrar corpo no quintal vai a júri popular em Araguaína\nCorretora assassinada: Síndico confessou crime e levou polícia ao local onde corpo foi deixado, em Caldas Novas