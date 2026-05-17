Um adolescente de 16 anos ficou ferido no início da tarde deste sábado (16), depois de uma batida entre um carro e uma moto em Tocantinópolis, no norte do estado. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Com a batida, o adolescente, que conduzia a moto, foi arremessado.\nVeja vídeo no JA: Menor que pilotava moto fica ferido após acidente com carro em Araguaína\nO acidente acont:eceu quando o carro se preparava para fazer um retorno na rua São Paulo, no setor Alto da Boa Vista. Segundo a Polícia Militar, com o forte impacto, o motociclista foi arremessado a alguns metros de distância da colisão. O motorista do carro parou e solicitou o acionamento do socorro médico através de moradores da região.\nO condutor da motocicleta, um adolescente de 16 anos, sofreu múltiplas escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Unidade de Pronto Atendimento.