Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta sexta-feira (12), em Miracema do Tocantins, na região central do estado, por suspeita de envolvimento em um homicídio e uma tentativa de homicídio. O mandado de internação foi cumprido pela Polícia Civil.\nSegundo a Polícia Civil, ele seria usado por uma organização criminosa para executar integrantes e pessoas ligadas a grupos rivais, aproveitando-se do fato de ser menor de idade.\nA polícia identificou ele como responsável pela morte de Israel Gomes Máximo, em março deste ano. O adolescente teria gravado vídeos logo após o crime, fazendo apologia à organização criminosa.\nO nome da adolescente não foi divulgado, por isso o g1 não conseguiu entrar em contato com a defesa e os responsáveis dela.\nInvestigação da morte de 'Geraldo do Abacaxi' chega ao fim e aponta quatro suspeitos