Uma jovem de 17 anos foi apreendida, suspeita de transportar 20,6 kg de maconha em mochila e malas nesta quinta-feira (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela viajava de ônibus com destino ao estado do Pará. O veículo foi parado para fiscalização na BR-153, em Paraíso do Tocantins.
O nome da adolescente não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu entrar em contato com a defesa e os responsáveis dela.
Caso aconteceu no quilômetro 499. Segundo a PRF, a adolescente informou que levava as drogas de Santa Catarina para o Pará, e que receberia R$ 2 mil pela entrega.
A polícia informou que a suspeita e as drogas foram levadas para a delegacia de Paraíso do Tocantins. O Conselho Tutelar também foi chamado e a adolescente deve responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.