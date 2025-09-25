Um adolescente de 17 anos morreu em confronto com a Polícia Militar, na região sul de Palmas. A abordagem aconteceu entre os setores Jardim Taquari e Jardim Vitória, na noite desta quarta-feira (24). A PM informou que a equipe tentou abordar um carro em atividade suspeita, mas o jovem que dirigia o veículo teria ignorado as ordens de parada, dando início a fuga.\nConforme relatório da Polícia Militar, ao ser interceptado, o adolescente teria saído do veículo com uma arma de fogo na mão e fez disparos contra os militares. A PM informou que ele tinha passagens pela polícia por ato infracional.\nSegundo a PM, "para repelir a agressão e em legítima defesa, os militares revidaram". Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas quando chegou ao local encontrou o motorista sem vida.