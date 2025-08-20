Um adolescente de 17 anos morreu após bater a moto que pilotava na traseira de um caminhão. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (19), no anel viário de Lagoa da Confusão, região oeste do Tocantins.\nO jovem foi identificado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) como Samuel Fonteles Lira. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do caminhão informou que estava fazendo uma manobra em marcha ré quando sentiu o impacto na traseira do veículo.\nAo descer para verificar o que aconteceu, viu que o motociclista havia colidido com o veículo. O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital da região, mas morreu em decorrência dos ferimentos.\nA perícia esteve no local onde aconteceu o acidente e o corpo do jovem foi levado para o Núcleo de Medicina Legal de Paraíso do Tocantins, onde passou por exames de necropsia e foi liberado para a família.