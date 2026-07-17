O adolescente Jadson Filho Gonçalves Pereira, de 17 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de quinta-feira (16), no setor Santa Rosa, na região sul de Palmas. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a autoria e a motivação do homicídio.\nA Polícia Militar afirmou que equipes seguiram para o local por volta das 20h, após o registro de disparos de arma de fogo. Conforme as informações levantadas na ocorrência, o adolescente estava em frente a uma residência quando acabou atingido pelos tiros.\nSegundo a corporação militar, populares prestaram socorro e levaram a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul. Apesar do atendimento médico, Jadson morreu.\nCriança morre após choque elétrico em estrutura metálica de praia em Tupiratins\nDois jovens são mortos a tiros enquanto lavavam moto em Palmas