Um adolescente de 17 anos foi flagrado pela polícia ao receber uma encomenda com dinheiro falsoa p em Nova Rosalândia, na região central do estado. Foram encontrados R$ 1 mil em notas sem valor escondidas em uma revista de caça-palavras.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi informada sobre uma encomenda suspeita que chegaria em nome de um indivíduo na agência dos Correios no centro da cidade.
Os policiais se informaram sobre as características do suspeito e o encontraram no momento em que ele deixava a agência com o pacote. O adolescente foi abordado pela equipe e mostrou o que tinha dentro do pacote de encomenda.
As cédulas estavam dentro de um plástico preto. Havia 10 imitações de cédulas de R$ 100 nas páginas da revista.