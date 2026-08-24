Um adolescente de 15 anos morreu afogado em um remanso nas proximidades da Praia do Caju, em Palmas, na tarde deste domingo (23). A vítima é Daniel Brand Peres Rodrigues, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP).\nSegundo o Corpo de Bombeiros Militar, o adolescente teria tentado atravessar o lago a nado quando submergiu e não retornou à superfície. A equipe de mergulho da corporação iniciou as buscas após chegar ao local e encontrou a vítima cerca de seis minutos depois.\nJornalista e advogado Landri Neto morre após cirurgia cardíaca\nProfissionais da saúde são alvos de operação para investigar morte de jovem em presídio após ser absolvido\nEmpresária morre após cirurgia plástica em hospital, diz família\nApós o resgate, a equipe levou o adolescente até a margem, onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento. Os profissionais realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), mas o médico constatou o óbito no local.