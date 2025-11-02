Um grave acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio matou Rickelmy Pata Lima, de 15 anos, em Lagoa da Confusão, no sudoeste do estado. A motorista do veículo ficou ferida precisou ser levada para o hospital. Uma câmera de monitoramento registrou a batida.\nVeja o vídeo no g1 Tocantins: Adolescente morre após acidente entre moto e carro\nO acidente aconteceu na noite de sexta-feira (31). De acordo com a Polícia Militar (PM), os veículos bateram em um cruzamento da cidade. A motorista contou que trafegava no sentido leste/oeste e não percebeu que a moto conduzida pelo adolescente, que estava no sentido norte/sul, o que resultou na colisão.\nAs imagens mostram o adolescente sendo arremessado da moto, como a cena é forte este trecho foi retirado do vídeo. Rickelmy morreu ainda no local. A perícia foi acionada e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Paraíso do Tocantins removeu o corpo do adolescente.