Ana Júlia com a mãe e a irmã recém-nascida (Divulgação/Bombeiros)\nCom apenas 13 anos, Ana Júlia Alves de Sousa salvou a própria irmã recém-nascida que estava sem respirar. A família mora em Dianópolis, região sudeste do estado, e por ser aluna do Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM) há um ano e meio, usou o conhecimento adquirido nas aulas e usou uma técnica para de desobstrução de vias aéreas na bebê.\nDe acordo com os Bombeiros, a mãe de Ana Júlia percebeu, na madrugada do dia 7, que a filha mais nova, com apenas 27 dias de vida, estava com leite saindo pelo nariz e já sufocando. Foi nesse momento que a mãe pediu ajuda.\nMinha mãe me chamou desesperada. O quarto estava escuro, pedi pra ela ligar a lanterna do celular pra eu ver. Quando olhei, vi que minha irmã já estava roxinha. Coloquei ela deitada no meu braço e fiz a tapotagem, batendo nas costas dela cinco vezes. Na quinta, ela chorou. Foi quando percebi que tinha dado certo”, contou Ana Júlia.