BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A aluna de 12 anos atacada no início da semana por um enxame de abelhas em Ibirité, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, apresentou melhora no estado clínico e deve ser transferida do CTI (Centro de Terapia Intensiva) para um quarto de observação neste sábado (19).\nAs informações foram divulgadas pela família da jovem nesta sexta-feira (18). Eles também afirmaram que ela não corre risco de desenvolver arritmia cardíaca e insuficiência renal, complicações usualmente relacionadas a ataques com grande quantidade de abelhas.\nO SSA (Serviço Social Autônomo) Contagem, que gerencia o Hospital e Centro Materno Infantil de Contagem, onde a adolescente está internada, informa que a paciente segue com o estado de saúde estável, sob acompanhamento da equipe médica. O hospital não confirma a previsão de alta.