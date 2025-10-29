Uma adolescente de 15 anos procurou ajuda após ser forçada a ir para um motel com três adultos em Araguaína, norte do Tocantins, na manhã desta quarta-feira (29). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou ter sido agredida por outra menor de idade, de 16 anos, que estava no local.\nOs militares chegaram ao motel por volta das 8h30, depois que a jovem que fez a denúncia chegou chorando na portaria de um condomínio, que fica próximo ao motel, localizado na Avenida Filadélfia, no Setor Vitória.\nSegundo a PM, estavam no local três adultos de 27, 25 e 36 anos, e as duas menores. A adolescente contou que foi levada ao motel contra sua vontade e que houve uma briga entre as duas, pois a adolescente de 16 anos queria que ela fizesse sexo com os homens.\nMotorista sobrevivente de acidente com ônibus de turismo é investigado por homicídio culposo