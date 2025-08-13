Operação em Fátima apreende 565 kg de cocaína escondidos em caminhão que transportava melancias (Divulgação/FICCO-TO)\nA Justiça aceitou a denúncia contra nove pessoas acusadas de transportar meia tonelada de cocaína em caminhão de melancia, em Fátima, região central do estado. Eles se tornaram réus por tráfico de drogas, tráfico interestadual de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsidade ideológica. A ação penal tramita na 1ª Vara Criminal de Porto Nacional.\nA apreensão aconteceu 8 de abril deste ano e cerca de 565 kg de cocaína foram encontrados pela Polícia Federal e pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Tocantins (FICCO/TO).\nSegundo a denúncia, os réus são investigados por fazer parte da facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Porto Nacional e do ADE (Amigos do estado). Além de utilizar aeronaves para o transporte da droga em pistas clandestinas no interior do estado.