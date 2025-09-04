Jairon de Souza Silva foi condenado a 24 anos e nove meses de prisão pela morte do vendedor Vinícius Lucas Ferreira Silva. O crime aconteceu na Praia da Graciosa, em Palmas, e teria sido motivado por um desentendimento entre a vítima e o réu. A decisão ainda cabe recurso.\nA defesa de Jairon de Souza informou que houve nulidades no processo com relação a prova de extração telefônica e que irá recorrer da decisão. "Estamos convictos de que tais questões devem ser analisadas pelas instâncias superiores".\nA sentença foi assinada pelo juiz Cledson Jose Dias Nunes, da 1ª Vara Criminal de Palmas, no dia 1º de setembro de 2025. O júri decidiu que o crime foi praticado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Conforme a decisão, o vendedor foi atingido por sete tiros, sendo que dois foram na região da cabeça.