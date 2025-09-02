João Batista de Sousa Lima, acusado de matar a ex-esposa e professora Maria Carmelita Sales da Silva, de 66 anos, foi considerado culpado por homicídio qualificado e condenado 16 anos e seis meses de prisão. O réu enfrentou o Tribunal do Júri nesta terça-feira (2) e o crime tem como qualificadora o feminicídio.\nO caso foi registrado em Araguacema, na região noroeste do estado, no dia 2 de agosto de 2024. João não aceitou o fim do relacionamento de quatro anos com Maria Carmelita. Segundo apurado na época, ele viu a professora andando de bicicleta pela rua e jogou o carro em cima dela.\nA defesa do réu informou que vai recorre da dosimetria da pena aplicada e que João confessou o crime e se mostrou arrependido pelos atos.\nAinda conforme a denúncia, com a professora no chão, o homem desceu do carro e a golpeou com um facão diversas vezes. Maria Carmelita chegou a ser socorrida e ficou internada, mas morreu no dia 19 de agosto do ano passado.