O suspeito de matar Danilo da Silva Avelino, de 34 anos, a facadas vai a júri popular, conforme decisão da1ª Vara Criminal de Palmas. O homem vivia em situação de rua no Setor Santa Bárbara quando foi assassinado. Cabe recurso da decisão.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Suspeito de matar homem em situação de rua vai a júri popular\nO crime ocorreu em 7 de novembro de 2025. Segundo o processo, o acusado Samuel Rodrigues Santos, de 30 anos, e Danilo haviam se desentendido e trocado agressões dias antes. Danilo caminhava perto da casa do suspeito, que se aproximou e o atingiu com uma facada no tórax. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento instaladas próximas ao local.\nSamuel foi preso preventivamente algum tempo depois e aguarda o julgamento. O JTO não conseguiu contato com a defesa dele.