José Carlos Barros dos Santos, de 50 anos, acusado de matar a ex-companheira Mariene Duque da Silva e enterrar o corpo dela em um quintal, vai a júri popular. O caso aconteceu no mês de janeiro de 2017, no assentamento Caju Manso, em Araguaína. O corpo só foi localizado quase dois anos depois do crime.\nA decisão é da 1ª Vara Criminal de Araguaína. A Defensoria Pública do Tocantins, responsável pela defesa de José Carlos, informou que não comenta decisões da Justiça envolvendo julgamento de pessoas assistidas. Além disso, destacou que todas as pessoas têm direito à defesa, como prevê a Constituição Federal.\nConforme o Tribunal de Justiça, o inquérito policial foi concluído ainda em novembro de 2021, quando o réu teve a prisão preventiva decretada após ser denunciado, mas, na época, ele estava foragido. Devido a isso, o processo ficou suspenso até o dia 21 de agosto de 2025, quando o acusado foi preso em Palmas.