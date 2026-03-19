Cleofas Rodrigues Cardoso, de 42 anos, acusado de assassinar a companheira, Maysa Rodrigues Fernandes Cardoso, de 35 anos, e por enterrar o corpo em um quintal depois de mantê-lo dentro de casa por 24 horas, irá enfrentar júri popular. A decisão é da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher de Gurupi.\nO crime aconteceu na madrugada de 9 de novembro de 2025, no Setor Novo Horizonte, quando a vítima morreu estrangulada. O réu é assistido pela Defensoria Pública do Tocantins. O JTo pediu posicionamento, mas não houve resposta até a última atualização desta matéria.\nConforme o processo, o corpo de Maysa Rodrigues teria ficado na residência por 24 horas, antes de ser enterrado pelo marido em uma cova rasa às margens do córrego Mutuca, em frente à casa da família. Na época, o réu confessou ter matado a esposa há cerca de 20 dias, após uma briga.