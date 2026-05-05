O Tribunal do Júri de Gurupi condenou Odilon Beserra, de 46 anos, a 20 anos e três meses de reclusão pelo assassinato e ocultação do corpo de Adriana Sousa Bequimãn, de 39 anos. A sentença foi proferida nesta segunda-feira (4) e se refere ao crime ocorrido em agosto de 2024, na região sul do estado, após ambos se conhecerem em uma festa em Dueré.\nA decisão estabelece que o cumprimento da pena seja iniciado em regime fechado. Além da prisão, o juiz Jossaner Nery Nogueira Luna determinou o pagamento de R$ 100 mil em indenização aos herdeiros da vítima. O magistrado negou ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, mantendo a custódia preventiva sob o argumento da soberania dos vereditos.\nProcurada para se manifestar, a Defensoria Pública do Estado (DPE-TO), que representa Beserra, declarou que não comenta decisões judiciais envolvendo seus assistidos, limitando-se a ressaltar a garantia constitucional do direito à defesa.