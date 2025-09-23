Vitor Gomes Alves de Paula, de 21 anos, acusado de atropelar e matar Maria Alice Guimarães da Silva enquanto dirigia uma BMW, teve a prisão preventiva substituída pela domiciliar. Segundo a decisão, a substituição aconteceu após a defesa do réu apresentar um diagnóstico de depressão grave, "com risco aumentado e iminente de suicídio".\nA defesa de Vitor Gomes informou que ele já deixou a cadeia e está em casa.\nO acidente aconteceu na manhã do dia 22 de março de 2025. Maria Alice estava indo para o trabalho de moto, quando foi atingida por trás e morreu no local. No dia 3 de abril, Vitor se tornou réu por homicídio qualificado, em ação penal que tramita na 1ª Vara Criminal de Araguaína.\nA decisão para transformar a prisão em domiciliar foi assinada pelo juiz Carlos Roberto de Sousa Dutra, da 1ª Vara Criminal de Araguaína, no dia 22 de setembro de 2025. No documento, ele afirma que o estado de saúde foi demonstrado em laudo médico elaborado por uma médica pós-graduada em psiquiatria.