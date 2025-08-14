Alexsander Marcial Pinto Costa Bezerra, de 31 anos, foi condenado a 38 anos e seis meses de prisão por envolvimento no duplo homicídio de Luana Soares Azevedo Rocha e Victor Iury Gomes de Almeida Sabbag. O casal de namorados foi atraído para uma emboscada e morto em um contexto de briga de facções, segundo o processo.\nO crime aconteceu na véspera do natal de 2022 e os corpos das vítimas foram encontrados em uma estrada vicinal às margens da TO-030, que liga Taquaralto ao Distrito de Taquaruçu.\nO JTo pediu um posicionamento para Defensoria Pública, que atuou na defesa do réu, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. A defesa pode recorrer da sentença ao Tribunal de Justiça.\nO júri popular ocorreu nesta quarta-feira (13) e, além da pena, o réu foi condenado a pagar R$ 100 mil de indenização por danos morais às famílias de Luana e Victor Iury.